Украине предрекли дефолт в 2020 году

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Виктор Медведчук

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Глава политсовета партии Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предрек стране дефолт в 2020 году. Об этом сообщается на сайте партии.

Он отметил, что причиной этому может стать тот факт, что уже в 2019 году произошло углубление кризисного положения экономики Украины, которое особенно повлияло на промышленное производство и финансово-кредитную сферу.

По мнению политика, катализирует кризисное положение в стране «неадекватность правительства». Глава политсовета партии добавил, что дефолт может произойти на «худших для Украины условиях».

«Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году», — подчеркнул Медведчук.

Политик заявил, что избежать кризисной ситуации поможет смена руководства финансовых и экономических министерств, а также сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и формирование правительства нацспасения.

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