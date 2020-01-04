Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

Те, кто давно хотел купить кроссовер, но до сих пор не определился с выбором, скоро получат еще «пару вариантов» от Hyundai, KIA, Toyota, Mitsubishi, Mercedes-Benz и других автопроизводителей. «Российская газета» назвала самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году.

KIA Seltos



KIA Seltos. Фото Kia



KIA Seltos. Фото Kia



Интерьер KIA Seltos. Фото Kia

Возглавил рейтинг KIA Seltos – будущий бестселлер сегмента SUV или, как минимум, конкурент Hyundai Creta в борьбе за звание самого популярного кроссовера на российском рынке. Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссовер поступит в продажу в пяти комплектациях с тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферным мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровым атмосферным на 149 сил и 1,6-литровым турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил.

Базовый 1,6-литровый «атмосферник» будет работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» и классическим «автоматом», топовый 2,0-литровый – только с бесступенчатым вариатором. Наддувный двигатель агрегатируют с преселективным «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Машины с атмосферными моторами получат полный привод в качестве опции, а с турбомотором – уже в «базе».

KIA Mohave



KIA Mohave. Фото KIA



KIA Mohave. Фото KIA



Интерьер KIA Mohave. Фото KIA

Рамный внедорожник KIA Mohave нового поколения, как стало известно из ОТТС, тоже будут выпускать в Калининграде. Тот же документ предписывает ему наличие 3-литрового 250-сильного турбодизеля, работающего в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Внешность глубоко модернизированного Mohave «срисована» с концепта Mohave Masterpiece, поэтому от предшественника его отличают только передние крылья, бамперы, капот и крышка багажника. Салон, ставший значительно современнее, отличается от прежнего центральным тоннелем, рулем, передней панелью и новой мультимедийной системой с крупным 12,3-дюймовым дисплеем.

Hyundai Palisade



Hyundai Palisade. Фото Hyundai



Hyundai Palisade. Фото Hyundai



Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Новоиспеченный флагман корейской марки, который за последний год успешно зарекомендовал себя в США и Южной Корее, заменит ушедший в историю Grand Santa Fe, встав на ступень выше обычного Santa Fe.

Россиянам его, скорее всего, предложат с двумя двигателями – 3,8-литровой бензиновой «шестеркой» на 295 сил и 2,2-литровым 150-сильным дизелем, сопряженными с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод будет только в топовых версиях с восьмиместным салоном.

Hyundai Creta

Несмотря на то, что в Азии уже дебютировало второе поколение «Креты», нам достанется лишь обновленная версия первого. Никакой конкретики об изменениях пока нет, но и ждать новину осталось недолго – старт продаж запланирован на первый квартал 2020 года.

Skoda Karoq



Skoda Karoq. Фото Skoda



Skoda Karoq. Фото Skoda



Skoda Karoq. Фото Skoda



Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda

Чешский собрат Volkswagen Tiguan, чье производство на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде уже стартовало, тоже поступит в продажу в первом квартале. Поначалу предложат только две комплектации – Ambition и Style – с 1,4-литровым турбомотором TSI и 8-ступенчатым «автоматом» (не «роботом» DSG!) по цене от 1 515 000 рублей. Версии с 1,6-литровым «атмосферником» и 6-ступенчатой «механикой», либо «роботом» DSG-7 появятся в продаже позже.

Toyota Highlander



Toyota Highlander 2020. Фото Toyota



Toyota Highlander 2020. Фото Toyota



Интерьер Toyota Highlander 2020. Фото Toyota

Внедорожник Highlander четвертого поколения, представленный на Женевском автосалоне прошлой весной, переехал на новую платформу TNGA GA-K (со стойками McPherson и задней многорычажкой) и сильно изменился внешне.

Салон остался семи- или восьмиместным, а вот двигателей стало два: 3,5-литровый V6 мощностью 299 л.с. и рядная 2,5-литровая «четверка» на 243 л.с., пару которым составляет 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Оба мотора атмосферные, а базовый входит в состав гибридной установки.

По умолчанию привод только передний, а полный теперь представлен аж в трех вариантах: стандартный с одной муфтой, с индивидуальными настройками на каждое заднее колесо и с задним электромотором у гибридной версии.

Другие новинки

Кроме них, в 2020 году также есть смысл подождать Genesis GV80 — первый кроссовер в истории премиального корейского бренда Genesis, Geely FY11 — модное китайское кросс-купе, созданное при участии инженеров Volvo; флагманский Cadillac XT6, новый Land Rover Defender, обновленный Mitsubishi Pajero Sport и самый семиместный кроссовер в премиальном сегменте — Mercedes-Benz GLB.