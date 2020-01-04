Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

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mavit
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Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

Те, кто давно хотел купить кроссовер, но до сих пор не определился с выбором, скоро получат еще «пару вариантов» от Hyundai, KIA, Toyota, Mitsubishi, Mercedes-Benz и других автопроизводителей. «Российская газета» назвала самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году.

KIA Seltos

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
KIA Seltos. Фото Kia

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
KIA Seltos. Фото Kia

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Интерьер KIA Seltos. Фото Kia

Возглавил рейтинг KIA Seltos – будущий бестселлер сегмента SUV или, как минимум, конкурент Hyundai Creta в борьбе за звание самого популярного кроссовера на российском рынке. Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссовер поступит в продажу в пяти комплектациях с тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферным мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровым атмосферным на 149 сил и 1,6-литровым турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил.

Базовый 1,6-литровый «атмосферник» будет работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» и классическим «автоматом», топовый 2,0-литровый – только с бесступенчатым вариатором. Наддувный двигатель агрегатируют с преселективным «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Машины с атмосферными моторами получат полный привод в качестве опции, а с турбомотором – уже в «базе».

KIA Mohave

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
KIA Mohave. Фото KIA

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
KIA Mohave. Фото KIA

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Интерьер KIA Mohave. Фото KIA

Рамный внедорожник KIA Mohave нового поколения, как стало известно из ОТТС, тоже будут выпускать в Калининграде. Тот же документ предписывает ему наличие 3-литрового 250-сильного турбодизеля, работающего в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Внешность глубоко модернизированного Mohave «срисована» с концепта Mohave Masterpiece, поэтому от предшественника его отличают только передние крылья, бамперы, капот и крышка багажника. Салон, ставший значительно современнее, отличается от прежнего центральным тоннелем, рулем, передней панелью и новой мультимедийной системой с крупным 12,3-дюймовым дисплеем.

Hyundai Palisade

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Новоиспеченный флагман корейской марки, который за последний год успешно зарекомендовал себя в США и Южной Корее, заменит ушедший в историю Grand Santa Fe, встав на ступень выше обычного Santa Fe.

Россиянам его, скорее всего, предложат с двумя двигателями – 3,8-литровой бензиновой «шестеркой» на 295 сил и 2,2-литровым 150-сильным дизелем, сопряженными с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод будет только в топовых версиях с восьмиместным салоном.

Hyundai Creta

Несмотря на то, что в Азии уже дебютировало второе поколение «Креты», нам достанется лишь обновленная версия первого. Никакой конкретики об изменениях пока нет, но и ждать новину осталось недолго – старт продаж запланирован на первый квартал 2020 года.

Skoda Karoq

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Skoda Karoq. Фото Skoda

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Skoda Karoq. Фото Skoda

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Skoda Karoq. Фото Skoda

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Интерьер Skoda Karoq. Фото Skoda

Чешский собрат Volkswagen Tiguan, чье производство на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде уже стартовало, тоже поступит в продажу в первом квартале. Поначалу предложат только две комплектации – Ambition и Style – с 1,4-литровым турбомотором TSI и 8-ступенчатым «автоматом» (не «роботом» DSG!)  по цене от 1 515 000 рублей. Версии с 1,6-литровым «атмосферником» и 6-ступенчатой «механикой», либо «роботом» DSG-7 появятся в продаже позже.

Toyota Highlander

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Toyota Highlander 2020. Фото Toyota

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Toyota Highlander 2020. Фото Toyota

Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
Интерьер Toyota Highlander 2020. Фото Toyota

Внедорожник Highlander четвертого поколения, представленный на Женевском автосалоне прошлой весной, переехал на новую платформу TNGA GA-K (со стойками McPherson и задней многорычажкой) и сильно изменился внешне.

Салон остался семи- или восьмиместным, а вот двигателей стало два: 3,5-литровый V6 мощностью 299 л.с. и рядная 2,5-литровая «четверка» на 243 л.с., пару которым составляет 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Оба мотора атмосферные, а базовый входит в состав гибридной установки.

По умолчанию привод только передний, а полный теперь представлен аж в трех вариантах: стандартный с одной муфтой, с индивидуальными настройками на каждое заднее колесо и с задним электромотором у гибридной версии.

Другие новинки

Кроме них, в 2020 году также есть смысл подождать Genesis GV80 — первый кроссовер в истории премиального корейского бренда Genesis, Geely FY11 — модное китайское кросс-купе, созданное при участии инженеров Volvo; флагманский Cadillac XT6, новый Land Rover Defender, обновленный Mitsubishi Pajero Sport и самый семиместный кроссовер в премиальном сегменте — Mercedes-Benz GLB.