Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера

Полноприводные машины всегда дороже моноприводных, и вопрос целесообразности доплаты за вторую ведущую ось обычно встает острее всего. Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.

Если говорить о премиальных внедорожниках, то полный привод, которым они в большинстве случае оснащаются по умолчанию, просто не используется по назначению. Даже автопроизводители говорят о том, что владельцы престижных машин выезжают на бездорожье всего пару раз в год, остальное время передвигаясь по асфальту. Полный привод, как говорят эксперты, в таком случае является не более чем пустой тратой денег.

На популярное мнение о том, что полный привод «лучше» переднего, у них тоже нашлись свои аргументы. Например, в крупных городах дороги чистят и нещадно посыпают реагентами (а значит, льда на них практически нет), да и загородные трассы в последнее время тоже обслуживаются не так плохо, как кажется. Если речь идет о частых поездках на дачу, то лучше и дешевле, по версии экспертов, поставить хорошие шипованные шины, а не переплачивать за вторую ведущую ось. Тем более что полноприводные автомобили, как правило, более прожорливы в плане потребления топлива, чем моноприводные.

Выбираться огромных сугробов или выезжать на тяжелое бездорожье на кроссовере с полным приводом – тоже не вариант, считают специалисты. В первом случае велик риск поцарапать или оторвать бампер, а во втором – перегреть и загубить электромагнитную муфту, что тоже чревато незапланированными тратами и дорогостоящим ремонтом.

В итоге важнейшим аргументом против полного привода становится дорожный просвет: чем он выше, тем легче эксплуатировать машину и по грязи, и по снегу. Как следствие, на рынке «всплывают» куда более доступные варианты вроде кросс-хэтчбеков, универсалов и даже седанов.

Так нужен ли полный привод на самом деле? Или лучше обойтись без него, отдав эти деньги за дополнительные полезные опции?