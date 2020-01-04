В России посчитали все зарегистрированные автомобили

Сейчас во владении россиян находится более 60,5 миллионов автомобилей – на 1,3% больше, чем годом ранее. Об этом в субботу, 4 января, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Пик регистрационных действий, как уточнили в ведомстве, приходится на весну и начало лета – именно в этот период россияне чаще всего покупают автомобили. Регионами-лидерами по числу зарегистрированных автомобилей по-прежнему остаются Москва и Московская область.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что с 1 июля 2020 года вступит в силу запрет на ввоз в Россию целого ряда праворульной техники, в том числе самосвалов, спецтехники, грузовиков с манипуляторами, автобусов категорий М2 и М3, а также микроавтобусов, минивэнов и других ТС с количеством посадочных мест более восьми.