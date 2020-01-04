Роман Камаев освобожден от должности замглавы агентства по делам молодежи

В Татарстане, на участке от Атабаево до Макаровки, сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, которые не могли самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Сегодня днем спасателям пришло...