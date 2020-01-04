Роман Камаев освобожден от должности замглавы агентства по делам молодежи

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5…
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил с поста заместителя руководителя Росмолодежи Романа Камаева. Соответствующие документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Камаева Романа Александровича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе», — говорится в сообщении.
Камаев Романа был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи в июле 2017 года.
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