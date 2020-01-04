Украину в 2020 году может ждать дефолт, считает Медведчук

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Дальнейшее углубление кризиса украинской экономики произошло в 2019 году, это может привести к дефолту уже в 2020 году, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

«Основной экономический результат 2019 года – дальнейшее углубление системного кризиса украинской экономики, больше всего проявившегося в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. И катализатором кризисных процессов в экономике является неадекватность правительства», — считает Медведчук.

По его словам, промышленное производство в стране достигло трехлетнего минимума. «Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году», — отметил он.

Медведчук добавил, что сохранение нынешней финансово-кредитной политики «ведет страну к дефолту уже в 2020 году, причем на худших для Украины условиях».

«Единственный путь избежать его, похоже, заключается в сотрудничестве с МВФ, договоренности с которым (премьер Украины Алексей) Гончарук выдает за серьезный успех», — отметил политик.

Он добавил, что Украине необходимо «срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и неотложно сформировать правительство национального спасения».