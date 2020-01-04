10 красавиц советского кино, у которых не сложилась карьера на экране

Share Tweet Share Share Email CommentsЗабытые красавицы советского кино

Царица Марфа Васильевна, Варвара-краса, царевна Будур — многие любители советского кино помнят ярких актрис, сыгравших эти роли. Но имена артисток забыты, а об их жизни широкой публике почти ничего не известно.

Татьяна Клюева

1951 г.р.

Клюева дебютировала в кино еще в школе, а в 18 лет сыграла главную роль в сказке «Варвара-краса, длинная коса». Позже окончила ГИТИС, но, выйдя замуж за моряка дальнего плавания, предпочла уехать из столицы в Севастополь и посвятить себя семье.

Нина Маслова

1946 г.р.

«Марфа Васильевна я,» — большинство зрителей помнят актрису по роли царицы в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Проблемы с алкоголем у Масловой начались еще в детстве. Из-за трудных отношений с мамой и отчимом Нина часто убегала из дома, алкоголь попробовала в 11 лет. Актриса бросила пить только в 50 лет, когда врачи заключили, что при прежнем образе жизни Маслова не проживет больше месяца. Актриса уже много лет живет одна, ходит в церковь и читает духовную литературу.

Наталья Трубникова

1955 г.р.

Трубникова — профессиональная балерина, бывшая солистка музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. На сцене Трубникова танцевала ведущие партии, но мечтала также сниматься в кино. После множества неуспешных проб артистку утвердили на роль принцессы Мелисенты в мюзикле «31 июня», а потом — снова неудачи. Трубникову не брали в кино, опасаясь, что она уедет за границу, как многие ее коллеги по балету: Рудольф Нуриев, Александр Годунов.

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«Приглашали в «Через тернии к звездам» и «Чародеи», «Эскадрон гусар летучих» и «Гараж» — проб было много, — вспоминает Трубникова. — Только спустя годы помрежи с «Мосфильма» поделились: «Ты идеально подходила для многих фильмов. Но действовал негласный запрет на приглашение в кино артистов балета. Дескать, мы ее снимем, потратим миллионы, а она сбежит из страны и фильм закроют? Нет уж!» Конечно, было обидно».

Наталья Седых

1948 г.р.

Наталья Седых по профессии балерина, и именно благодаря балету артистка попала в кино. Режиссер Александр Роу, автор сказок «Морозко» и «Огонь, вода и… медные трубы», увидел ее выступление по телевидению — 15-летняя Наталья исполняла номер «Умирающий лебедь» на льду. Кроме двух сказок Роу, Седых снялась еще в нескольких картинах, но все же получила хореографическое образование и танцевала в труппе Большого театра. В 1990 году, окончив танцевальную карьеру, поступила на службу в московский театр «У Никитских ворот».

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Изольда Извицкая

Сыграв в 50-е годы прошлого века в картине Григория Чухрая «Сорок первый», актриса получила всесоюзную известность. Затем целое десятилетие Изольда снималась буквально без перерыва, но знаковых ролей и былой популярности у нее уже не было. Тогда-то она и пристрастилась к алкоголю, который не обходил своим вниманием и ее супруг.

Но через некоторое время муж покинул Извицкую: его уход сломил и без того надломленную тягу к жизни актрисы. Теперь она существовала только ради алкоголя, забывая порой о питании, а иногда и не находя денег даже на свежий хлеб. Изольды не стало в возрасте 38 лет, она умерла после длительного голодания. Тело актрисы нашли в пустой квартире через несколько недель.

Юлия Борисова

1925 г.р.

Актриса, сыгравшая Настасью Филипповну в экранизации «Идиота» 1958 года, получила всего три роли в кино! Впрочем, известно, что Борисова, звезда театра имени Вахтангова, сама не стремилась на экран и любила играть на сцене.

Матлюба Алимова

1954 г.р.

Звезда фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» с развалом СССР перестала получать предложения о съемках и вернулась в родной Узбекистан, где занялась реставрацией национальных ковров.

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Додо Чоговадзе

1951 г.р.

Царевне Будур из «Волшебной лампы Аладдина» было всего 14 лет! Казалось, что для юной актрисы это мощный старт, но свою следующую — и последнюю — роль в кино Чоговадзе сыграла только спустя 15 лет, это был эпизод в военной драме «В небе «ночные ведьмы»». Сейчас Чоговадзе преподает ритмику на кафедре сценического движения Тбилисского театрального университета.

Галина Беляева

1961 г.р.

До 90-х балерина и актриса активно снималась в кино. Но после громкого дебюта в драме «Мой ласковый и нежный зверь» и главных ролей в фильмах «Ах, водевиль, водевиль…» и «Анна Павлова» Беляева получала эпизодические роли в некрупных проектах. Сейчас Беляева — звезда Московского академического театра имени Маяковского.

Нонна Терентьева

Нонна прославилась в 1973 году, сыграв в научно-фантастической драме «Крах инженера Гарина». Тогда Терентьева была актрисой Московского драмтеатра имени Гоголя, но роли в кино получала с трудом. До конца своей жизни актриса ходила на кинопробы, но так и не смогла повторить свой успех в «Гарине». Терентьева погибла в 54 года от рака груди.

Дата: 04.04.2018