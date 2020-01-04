Киркоров улетел на Мальдивы с красавцем-качком, чье голое фото хранится в его смартфоне (ФОТО, ВИДЕО)

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В сети раскрыли личность голого парня в смартфоне Филиппа Киркорова.

На новогодние каникулы певец Филипп Киркоров после насыщенных праздничных концертов и гастролей отправился отдыхать на Мальдивы.

По данным Telegram-канала "Только никому" компанию поп-королю российской эстрады составил фитнес-тренер Евгений Валягин, с которым якобы видели Киркорова накануне в самолете, отправляющимся на райские острова.

Как утверждают авторы канала, именно обнаженные фотографии Валягина интернет-пользователи разглядели в смартфоне Киркорова в декабре прошлого года на совместном видео с Егором Кридом, когда Филипп случайно "засветил" неприличную заставку на своем телефоне перед камерой. Не смотря на то, что Крид вскоре вырезал этот эпизод из своего блога, скандальнеы кадры успели разойтись по Сети.

"Помните заставку на телефоне Филиппа Киркорова с обнаженным качком? #нампишут, кто это может быть. По слухам, 1 января друзей видели вдвоём в первом классе "Эмирейтс" из Москвы через Дубай на Мальдивы", – цитирует канал свой источник.

В сети уже появились кадры, на которых Киркоров и Валягин идут вместе на фоне гидросамолетов.

По некоторой информации Валягин является не только личным фитнес-тренером Филиппа Бедросовича, их связывает давняя дружба. Некоторые источники и вовсе называют мускулистого качка "любовником" певца, которого давно уже подозревают в нетрадиционной ориентации.

Сам Валягин, в Instagram которого в связи с публикацией СМИ появились немало скабрезных комментариев по поводу его взаимоотношений с Киркоровым, не реагирует на хейтеров. Зато мужчина выкладывает фотографии и видео, где с удовольствием демонстрирует свою растяжку, которая может составить конкуренцию шпагатам самой Волочковой.