Минимальная зарплата в Украине впервые превысила российскую — Блокнот Россия

Между тем, наши чиновники и экономисты регулярно критикуют ситуацию в соседней стране

Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%), в долларовом эквиваленте превысила таковую в России.

Таким образом, в Украине минималка на сегодняшний день составляет 199,4 доллара. В России минимальный размер оплаты труда составляет 12130 рублей. По текущему курсу Центробанка РФ, это 195,9 доллара.

Минимальная зарплата в соседней Беларуси составляет 375 местных рублей, а это – 177,8 доллара. У другого постсоветского соседа — Молдовы — минималка – 2775 леев или 161,2 доллара.

Между тем, у соседей Украины, которые являются членами Евросоюза – речь идет о Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, странах Балтии – размер минимальной зарплаты заметно выше: от 500 до 600 долларов США.

Примечательно, что российские чиновники и экономисты регулярно критикуют ситуацию в Украине.

По данным Росстата, реальные доходы россиян за первые три квартала выросли на 0,8%. Самый сильный рост был зафиксирован в третьем квартале — он составил 3,3%.