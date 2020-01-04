Иранского генерала Сулеймани похоронят 7 января в Кермане

Похороны убитого США главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани пройдут 7 января в его родном городе — Кермане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление КСИР.
Отмечается, что до похорон генерала в стране пройдут траурные мероприятия.
Ране во время встречи с родными Сулеймани президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна не забудет одно из тяжелейших в истории беззаконий Вашингтона в отношении исламской республики.
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