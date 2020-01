Красная линия Трампа: убийство Сулеймани готовили с декабря

В конце декабря американская военная база в иракском Киркуке подверглась ракетному обстрелу. Именно после этого глава Белого дома Дональд Трамп решил дать приказ на убийство главы иранского спецназа Касема Сулеймани, сообщает Bloomberg. Операцию по устранению военного в праздники обсуждали и.о. начальника штаба Мик Малвани, советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео, а также вице-президент Майк Пенс.

Глава Белого дома Дональд Трамп решил дать приказ на убийство командующего спецподразделением «эль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани после атаки на американскую военную базу в Ираке — в конце декабря прошедшего года, передает американское информационное агентство Bloomberg.

Вашингтон обвинял Сулеймани в гибели сотен американских солдат на Ближнем Востоке, но «красная линия» для Трампа была пересечена 27 декабря, когда иракские ополченцы, поддерживаемые Ираном (по словам американских источников), нанесли ракетный удар по базе США в Ираке.

Удар по Сулеймани в праздничные дни обсуждал по телефону с использованием безопасных линий связи узкий круг из команды Трампа: исполняющий обязанности начальника штаба Мик Малвани, советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео, а также вице-президент Майк Пенс.

Американские чиновники говорят, что Сулеймани в начале января приезжал в Багдад, чтобы подготовиться к дальнейшим атакам на американские войска. США и несколько других стран отслеживали его передвижения. В итоге они выяснили, что Сулеймани прибыл в иракскую столицу из другой страны этого же региона — Ливана или Сирии.

Источник заявил, что военные не следили непосредственно за Сулеймани на прошлой неделе, но начали атаку, когда разведка указала, что он будет в аэропорту Багдада, а это «удобная для атаки цель».

Трамп предпочел не уведомлять конгресс перед атакой по соображениям безопасности, сказал человек, знакомый с этим вопросом. Министерство внутренней безопасности, которое частично отвечает за сдерживание потенциального возмездия со стороны Ирана на территории США, было уведомлено об убийстве Сулеймани только после случившегося.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских военно-воздушных сил.

В этой связи президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США совершили тяжелейшее преступление. Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран не забудет одно из тяжелейших в истории беззаконий Вашингтона в отношении исламской республики.

«Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет», — заявил Роухани.

Президент также отметил, что генерал обеспечивал безопасность не только Ирана, но и Ирака, Сирии, Йемена, Ливана и Афганистана.

«Восполнить потерю генерала Сулеймани непросто, поскольку он был не только военным командиром и архитектором важнейших операций, но и исключительно талантливым политиком и стратегом», — сказал Роухани.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство Сулеймани является объявлением войны Вашингтоном Тегерану. Он также сказал, что Иран не сможет оставить это дело без ответа в отношении американской стороны.

«Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана. Определенно, месть будет суровой. Иран будет действовать по своему выбору и место и время определит сам. Я не верю, что США предприняли этот шаг для прекращения войны», — указал иранский дипломат.

Трамп же заявил, что убитый иранский генерал был самым главным террористом современности. Как утверждает глава Белого дома, генерал планировал «ужасные» нападения на военных США, поэтому глава Белого дома отдал приказ нанести точечный авиаудар.

«В результате был убит террорист номер один во всем мире — Касем Сулеймани», — добавил президент США.

Он добавил, что американцы «поймали Сулеймани с поличным».

Советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен назвал убийство Сулеймани «самообороной» страны. По его словам, авиационный удар был спланирован. Он был необходим для предотвращения убийств и кровопролития.

«Это было оборонительное действие», — пояснил О’Брайен. По данным советника президента, Сулеймани планировал нападения на американских военных с помощью боевиков.

Также Соединенные Штаты внесли в список террористических организаций связанную с Ираном иракскую группу «Асаиб Ахль аль-Хак» и ее лидеров.

По словам Майка Помпео, члены данной группы являются жестокими доверенными лицами руководителей Ирана и используют насилие и террор для продолжения усилий по подрыву суверенитета в Ираке.

27 декабря в Центральном командовании США рассказали о гибели одного американца-подрядчика на военной базе в иракском Киркуке, где находятся войска коалиции. После ракетного обстрела также пострадали несколько человек из числа военнослужащих США и иракского персонала.

