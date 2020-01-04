Удивительные преображения Мирьяны Милошевич: иллюзии в боди-арте сербской художницы

36-летняя Мирьяна Милошевич из Сербии признается, что ее родители всегда утверждали, будто бы они начала рисовать еще до того, как научилась ходить. У нее нет профессионального образования по рисованию, однако именно это занятие девушка сделала делом своей жизни – и надо признать, что у нее отлично получается!

Грим Мирьяны из Сербии. Фотографии: @kikastudio / Instagram

«Дыра в душе.»

Грим «Без головы».

Мирьяна Милошевич (Mirjana Milosevic) известна также как просто Kika. Она занимается не только бодипейтингом, но и рисует граффити и муралы, а также ее нередко приглашают делать грим для съемок фильмов или клипов.

Иллюзия сентября.

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Работа Мирьяны на другом человеке.

Интересно, что толчок для продвижения своего хобби как собственного бизнеса Мирьяне дало рождение сына. Девушка признается, что после того, как у нее появился ребенок, она отчетливо поняла, чем именно хочет заниматься и посвятила свое время совершенствованию навыков. Сейчас у Мирьяны двое сыновей, и она известна у себя в стране как лучший художник для детей.

«Другая мама» из мультфильма «Каролина».

Вот это поворот!

Вот так девушка выглядит без грима.

Позже девушка увлеклась мейк-апом и бодипейтингом, сфокусировавшись на различных иллюзиях, которые можно создать с помощью грима. Она даже выиграла несколько наград как лучший гример, и также завоевала приз как лучший видео-блогер – на ее странице в YouTube можно увидеть множество ее работ, как уже готовых, так и процесс их создания.

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Грим на Халлоуин.

Осиная талия.

Работа Мирьяны на приглашенной модели.

Мирьяна любит менять свои образы, даже когда не пользуется гримом.

Мумия. Instagram kikastudio

Образ на Халлоуин.

Поп-арт зомби.

Чаки.

Змея.