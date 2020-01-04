Объекты неразрушающего контроля

Любые виды работ связаны с определенными рисками, которые, в свою очередь, могут быть вызваны особенностями механизмов рабочего оборудования. Для того, чтобы избежать негативных последствий, требуется проведение своевременной, четкой и грамотной диагностики.

Неразрушающий контроль – процесс, позволяющий всесторонне обследовать оборудование при этом сохраняя его целостность и работоспособность. Такого рода мероприятие может касаться различных объектов, однако, в большинстве случаев контроль касается сварочных швов, котлов, сосудов.

ОБЪЕКТЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГОСЯ КОНТРОЛЯ

К основным объектам, которые могут подвергаться тщательному неразрушающему контролю относятся газопроводы, буровые сооружения, грузоподъёмные механизмы, нефтепроводы и трубопроводы и т. д. Часто, специалисты выполняют контроль сварочных швов у различных объектов. Исследование касается надежности, прочности, правильности выполнения швов.

Также, широко известным неразрушающим контролем является контроль котлов, ведь оборудование представляет собой элемент особенной важности, который должен соответствовать всем нормам безопасности и требованиям эксплуатации. Контроль может касаться котлов разных типов, это прежде всего паровые и электрические приборы.

Специалисты также проводят неразрушающий контроль сосудов, который позволяет определить пригодность элемента для его использования в работе, надежность и безопасность объекта, его соответствие нормативам.

Специалистами используются различные технологии проведения неразрушающегося контроля, в частности такие трудоемкие виды диагностики, как ультразвуковая, тепловая, магнитная.

ЗНАЧИМОСТЬ НЕРАЗРУШАЮЩЕГОСЯ КОНТРОЛЯ

Безусловно, значимость подобного рода диагностики невозможно не оценить по достоинству. Достаточно трудоемкая работа позволяет снизить и избежать возможных рисков, связанных с безопасностью эксплуатации того или иного рабочего объекта, а также вовремя заменить детали ненадлежащего качества. Все это, в целом, способствует более слаженной, надежной и производительной эксплуатации объектов.