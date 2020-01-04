Дрянное существо: Харламов попал в скандал, оскорбив жителей Пскова в Comedy Club (ВИДЕО)

После шуток комедиантов назревает очередной большой скандал.



«Комики» из Comedy Clab уже не первый раз провоцируют скандальный общественный резонанс. В этот раз возмутились представители Пскова, которых в ходе игры в эфире 31 декабря 2018 года шоумен Гарик Харламов назвал "псами".

Напомним, что игра «По слову». Москва VS Питер", в ходе которой прозвучало задевшее россиян обращение, заключалась в том, что на сцену вышли две команды из двух резидентов, Харламов-Батрудинов и Смирнов-Иванов. Ведущим Павлом Волей была задана тема, на которую участники должны были иецхэзжн отвечать по слову по очереди каждый, пока ведущий не счел, что получилась законченная история.

"Московскому" дуэту Харламов-Батрудинов досталось предвыборное обращение к жителям Пскова, тогда-то и прозвучало возмутившее некоторых обращение. Причем, артисты тут же отметили его некорректность и поздравили жителей города с Новым годом.

В итоге в СМИ появилось обращение от некоего жителя Пскова — который называет себя Иван — с вопросом, считают ли слова Харламов оскорбительными сам жители Пскова?

"Народ, это только мне показалось оскорбительным обращение Гарика Харламова в передаче Comedy Club 31 декабря 2019 года ко всем псковичам: «Дорогие, псы!» — и последовавшие за ним хохот и аплодисменты зала?", — задается вопросом автор публикации.

Он рассуждает о том, что "на Руси псами оскорбительно называли неопрятных, грязных и немытых мужчин, а «пес» в переносном значении и сейчас означает «дрянное, низкое, негодное существо, негодяй».

"Так псковичи называли псов-рыцарей крестоносцев, которых они и разгромили на Чудском озере. Вот только заигравшиеся ребята с Comedy Club этого, видимо, не знают", — пишет он.

Прокофьев предположил о том, что руководство ТНТ не хочет прокомментировать свою позицию. И в том случае, если это была просто неудачная шутка, не хотят ли "обнаглевшие «актеры» (как они себя называют) извиниться перед жителями древнего города Пскова?!".

"А где реакция представительства Псковской области? Боюсь себе даже представить, что бы было, посмей г-н Харламов аналогично обратиться к жителям Чечни, Грозного… Да, думаю, он бы и не посмел. Знает, чем это может закончиться" — говорится в авторском обращении.

По словам автора текста, он не хочет, "чтобы какой-нибудь зарвавшийся «актер» с телеэкрана на всю страну называл нас, жителей древнего города-воина и города-труженика, псами".

Автор вспоминает, что недавно так же неудачно пошутили участники другой передачи на ТНТ, «Comedy Women», отпустив сальные шуточки в адрес девушек Ингушетии. Гнев жителей российского региона удалось унять лишь после визита генерального директора Comedy Club Production Андрея Левина в постпредство, чтобы выразить публичные извинения за выход номера. Он пообещал усилить качество контроля за «такого рода вещами» и «очень сильно постараться», чтобы подобного не повторилось.

«Со своей стороны готов сделать максимум, чтобы для всех комфортно загладить свою ошибку», — заявил тогда глава компании.