Спортсмена снова заметили на острове Сен-Бартс в компании несовершеннолетней.

Футболист Федор Смолов решил раскрыть публике свои близкие отношения с внучкой Бориса Ельцина, 17-летней Марией Юмашевой. После чего на него обрушилась критика Сети, сообщает "Комсомольская правда".

СМИ сообщили, что в середине декабря спортсмен прилетел на карибский остров Сен-Бартс и его стали часто видели на вилле Татьяны и Валентина Юмашевых, родителей Марии. В итоге слухи о романе Смолова с прожившей всю жизнь зарубежом Марией, вспыхнули с новой силой.

Буквально накануне их подтвердил сам спортсмен, опубликовав иецхэзжн в соцсети совместные фото с Машей, на одном из которых девушка нежно обнимает улыбающегося футболиста. На другом снимке Смолов и Юмашева обнимаютя в бассейне на фоне заката. Сеть фото не умилили.

Многие фоловеры набросились на многие Смолова за роман с несовершеннолетней, которая младше самого футболиста на 12 лет.

"Не знала, что Фёдор Михайлович любитель отдыхать с несовершеннолетними", "17 лет – это ж совсем дитё", "Она ведь школьница, 17 лет", "Короче, на любителя детский садик", "Федя, внучке Ельцина всего 17 лет. Закон тебе не писан, что ли?", "Федя по ходу на зону захотел вслед за Кокориным и Мамаевым, только статья будет куда серьёзнее", "В Америке его отношения пошли бы в огласку, осуждение и презрение, потому что это как минимум незаконно с ее возрастом", "Всегда было интересно, что может быть общего у взрослого человека и ребёнка, о чем они могут общаться", — возмущаются пользователи сети.

Один из комментаторов заявил, что пара встречается не первый год. Пару видели раньше вместе в ресторанах и театрах, отмечает источник.

"По моей информации, они уже три года общаются", — написал он.

СМИ уточнило, что 2019-й Федор Смолов отмечал также на острове Сен-Бартс на вилле Юмашевых. Тогда футболист опубликовал в соцсети фото в том же бассейне, но без Юмашевой-младшей.

Известно, что Мария Юмашева родилась в Лондоне, жила в Австрии и окончила там элитную школу Theresianum. Она занималась музыкой и балетом, а также увлекалась плаванием, теннисом и верховой ездой.