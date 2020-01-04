Я знал Жанну иной: тайный любовник Агузаровой рассказал о жизни с певицей

Ник Полторанин исповедался перед СМИ.

Ник Полторанин, актер и музыкальный продюсер, живущий в США, рассказал о своей жизни с Жанной Агузаровой. По его словам, в молодости 57-летняя скандально известная певица встречалась с ним, сохраняя отношения в тайне.

«Нас свела Алма-Ата в 1988 году. Познакомились мы на рок-фестивале, куда я приехал, будучи директором группы "А-Студио" в ее первоначальном составе. Кроме Жанны Агузаровой там собрался весь блеск столичной эстрады. И где-то за кулисами мы пересеклись с музыкантами "Браво"», — рассказал Полторанин "Комсомольской правде".

После того, как иецхэзжн между молодыми людьми начался роман, Полторанин перестал сниматься и занялся делами певицы, убедив ее бросить "Браво" и, воспользовавшись сумасшедшим успехом в СССР, попробовать построить карьеру в США.

«Она была настолько обласкана славой в Союзе, что сомневаться не приходилось: на Западе Жанна Агузарова прозвучит из всех радиоприемников уже через месяц…» — вспоминает экс-любовник.

Но карьеры в Америке не сложилась, большую часть времени Агузарова пела в ресторанах и работала ди-джеем. После чего решила вернуться на родину. В итоге роману пришел конец.

"Ее манили концертные залы, а меня — американское гражданство. Все кончилось прозаично. Я не мог больше отказываться от своей жизни ради Жанны!", — заявил бывший продюсер.

"И хоть бы одно интервью с тех пор дала человеческим языком, все хранит наши отношения в тайне. Я знал Жанну иной. И со мной у Агузаровой была настоящая жизнь", — подытожил откровения Полторанин.