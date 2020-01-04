Муж не ревнует?: звезда Уральских пельменей Юрьева без юбки ошарашила фанатов на видео

Илона Юрьева вновь взбудоражила соцсети.

Звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева взбудоражила поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram видео откровенного танца, названного ею "Утренняя румба 4-го января".

В ролике звезда предстала в облегающем белом трико без юбки, видимо призванным усилить "эротическое" впечатление от танца. Извиваясь в па, Илана демонстрирует на кадрах стройную, подтянутую фигуру.

То, что образ получился "впечатляющим", отметили многие фоловеры Иланы.

"Илона, муж не ревнует?", — написал один из них под ником sk161rus. Остальные иецхэзжн сопроводили видео смайлами "огонь".

Ранее звезда в попытке узнать мнение своих подписчиков о подарках от мужчин попала под их критику. Их недовольство вызвал наряд Юрьевой, которые некоторые посчитали нелепым. В белом платье с перьями она появилась в одном "комплекте" с черными колготками, которые вызвали у фанатов упреки в плохом вкусе звезды.

"Снимите черные колготки!", — в приказном тоне написала olgalobanova007.

Кроме того, Юрьевой не повезло с косметологом. После процедуры чистки лица ее кожа покрылась красными пятнами. По словам знаменитости, она выглядела как "урод", несмотря на то, что проведенная чистка позиционируется как атравматичная. При этом Юрьева уверена, что произошедшее с ней не является нормальной ситуацией.

"Это вот так у меня ужасно выглядит лицо после этой чистки, которая по идее атравматична. Это что за капец? Это вообще что такое? Это нормально?", — возмущалась она в Instagram.

С тем, что артиска выглядит не лучшим образом согласились и ее поклонники, считая, что подобное отношение стало нормой большинства салонов в последнее время.