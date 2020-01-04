В середине января Землю накроет затяжная магнитная буря

Известно, что метеоудар средней силы нагрянет в середине января и продлится он два дня подряд. Такие данные представлены Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца. Возмущение магнитного поля начнется 14 января, а закончится 15-го.

Сила магнитной бури не будет рекордной, однако стать причиной некоторых сложностей она может. Рекомендуется всегда иметь под рукой средства от головной боли и других симптомов. Пострадать могут абсолютно все, особенно в зоне риска пожилые люди с различными заболеваниями, которые во время геомагнитных бурь часто обостряются.

14-15 января люди могут чувствовать, помимо головной боли, усталость, раздраженность, апатию и т.п. Следует контролировать свои эмоции и по возможности отменить все поездки. Лучше всего находиться дома.