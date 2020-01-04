Названы 5 продуктов, которые улучшат здоровье сердца нынешней зимой

Согласно статистике, пик смертей от инфарктов и инсультов наблюдается в январе. Зима — самое сложное время для «сердечников». Холод и минусовая температура — еще то испытание для больных.

Кардиологи говорят, что холод сужает сосуды, вследствие чего нагрузка на сердце увеличивается, работа органа затрудняется. Нарушение коронарного кровообращения может привести к сердечному приступу. Кардиологи даже пользуются таким специальным термином, как «стенокардия холода». Хотя любой приступ стенокардии — это прямой путь к инфаркту.

Защитить свое сердце холодной зимой можно, одеваясь по погоде, занимаясь физическими упражнениями и правильно питаясь. Кардиологи назвали 5 продуктов, которые зимой 2020-ого будут особенно полезны.

Сердечникам рекомендуют кушать каждый день йогурт. В нем содержатся пробиотики, которые оздоравливают кишечник, поднимают иммунитет и защищают от сердечного приступа.

Шпинат, разные листовые салаты — вот то, что необходимо зимой людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В зеленых овощах много магния, кальция, фолиевой кислоты. Они предупреждают заболевания сердца благодаря тому, что очень быстро снижают уровень так называемого плохого холестерина.

В киноа много белка, клетчатки и мононенасыщенных жирных кислот, которые укрепляют здоровье сердца. Поэтому крупой из этого злака семейства амарантовых лучше заменить привычные каши.

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Полезен сердечникам и горох — зеленый, желтый, любой. Его можно кушать в супах, салатах, пюре. В нем очень много клетчатки, благодаря которой артерии очищаются, улучшается их эластичность.

С киноа и горохом будут отлично гармонировать салаты из помидоров. Кардиологи советуют их кушать благодаря ликопину и витамину С в составе. Они защищают артерии и кровеносные сосуды от повреждения свободными радикалами.

При этом не имеет особого значения, будут томаты свежими или термически обработанными. Ликопин даже после нагревания сохраняется.

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