В Якутии образовались огромные провалы в земле

Провалы ученые заметили в области ручья Улахан-Тарын. В научной сфере процесс образования полостей именуется как термосуффозия. Последствия являются весьма разрушительными и печальными. На протяжении годов со склона вымывается грунт, происходит обрушение территории.

Ученых удивляет скорость образования оврагов: годовой объем составляет 3 тысячи кубометров, отмечают специалисты из Лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны института мерзлотоведения.

В скором будущем провалы определенно будут представлять опасность инфраструктуре. Важно отметить, что провалы начали образовываться еще в 1960-х годах, сейчас их интенсивность появления поубавилась. Процессы ускоряются при большой влажности, то есть после осадков.

Георадиолокация помогает экспертам определить места возможного обрушения. Данная информация важна, чтобы заранее побеспокоиться о защите инфраструктуры от разрушения.