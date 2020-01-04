Иракская армия не подтвердила авиаудар к северу от Багдада

МОСКВА, 4 января/ Радио Sputnik. Иракская армия в субботу опровергла сведения о нанесении какого-либо авиаудара в районе эль-Таджи к северу от Багдада. Об этом сообщает арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление иракских ВС.

На иракском телеканале Сумария в субботу рассказали, что колонна машин, в которой, предположительно, ехали представители шиитского ополчения «Аль-Хашед Аш-Шааби», была атакована с воздуха в районе Таджи севернее Багдада.

«Иракская армия отрицает факт авиаудара в эль-Таджи севернее Багдада», – отмечается в заявлении.

Кроме того, международная коалиция во главе с США также выступила с опровержением информации о нанесении каких-либо ударов по указанному району за последние дни.

До этого несколько командиров шиитского иракского ополчения «Аль-Хашед Аш-Шааби» были убиты вместе с лидером иранского спецподразделения «Кудс» Касемом Сулеймани в ходе атаки армии США.

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