В США обрушился сайт призыва из-за всплеска поиска о «третьей мировой»

МОСКВА, 4 января/ Радио Sputnik. В США обрушился сайт призывной службы в результате большого объема трафика (Selective Service System), передает РИА Новости.

Главной причиной представители ведомства называют спекуляции в Сети о возможности третьей мировой войны, распространяющиеся в интернете. Ранее хештег #WWIII в Twitter был упомянут пользователями в более трех миллионах записях.

«Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», – говорится в сообщении американской призывной службы.

Армия США с 1973 года комплектуется полностью на контрактной основе. В случае мобилизации некоторые категории групп граждан подлежат призыву.

Тему «третьей мировой» в Сети спровоцировала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в багдадском аэропорту после обстрела американскими военными.

Операция против командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани была проведена США в районе багдадского аэропорта 2 января. Вместе с ним погибли еще десять человек, включая офицеров КСИР и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака. Атака была выполнена с одобрения американского президента Дональда Трампа.

В российском МИД осудили данную атаку. Лавров, в телефонном разговоре с госсекретарем Помпео, обвинил США в нарушении международного права.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Кадыров отреагировал на убийство иранского генерала.