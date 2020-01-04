В Иране заявили, что убийство Сулемайни — начало развязывания войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости Крым. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи прировнял убийство иранского генерала Касема Сулемайни к развязыванию войны. Об этом он заявил в эфире СNN, передает Коммерсант.

По его словам, в дальнейшем США ожидает «жестокая месть», так как Иран не сможет «просто закрыть глаза» на это событие.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела американцами был убит генерал-майор Касем Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Пентагоне заявили, что этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак.

В свою очередь Трамп заявил, что погибший при авиаударе Сулемайни был причастен к убийству и ранениям «тысяч американцев» и его «давно следовало уничтожить».

По его словам, в Иране Сулеймани ненавидели и боялись, хотя никогда не могли должным образом признать это. «Они и близко не опечалены так, как лидеры (Ирана – ред.) пытаются убедить остальной мир. Его должны были убрать еще много лет назад!», — заявил президент.