Ученые назвали лучшее время года для принятия важных решений

Как было выяснено, наиболее правильные решения люди принимают во время зимней депрессии, так как анализируют максимальное количество рисков в тех или иных ситуациях и не смотрят на обстановку через «розовые очки», сообщает портал Новости Планеты.При этом, стоит учесть, не все решения стоит принимать зимой. Если риск более чем оправдан, то лучше дождаться летнего сезона, когда обычно достаточно хорошее настроение. При хорошем настрое гораздо легче сделать первый шаг и ожидание дивидендов не «съедает» человека изнутри, отмечают международные ученые. Сезонные перемены настроения – явление постоянное. Зимняя депрессия особенно свойственна людям, которые проживают в северных широтах. Участники исследования в состоянии депрессии оказались более консервативными, поэтому выбрали, как правило, самые безопасные методы решения проблем. Ситуации зимой оцениваются более трезво. Интересно, что у оптимистов шансы добиться желаемого гораздо выше. Это объясняет, почему лучше действовать, когда депрессия закончится.Таким образом, если дело связано с катастрофическими рисками, тогда лучше дождаться зимы. Если же риск оправдан, то можно начать действовать и раньше. Идеально – летом.