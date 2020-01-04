В Якутии образовались огромные провалы в земле

Недалеко от Якутска ученые обнаружили странные провалы в земле. Огромные полости были образованы вследствие вымывания грунтов: водные потоки растопили ледяной покров. С каждым годом мерзлота всё больше поддается воздействию, таким образом и возникают необычные ледники, сообщает портал Новости Планеты.Провалы ученые заметили в области ручья Улахан-Тарын. В научной сфере процесс образования полостей именуется как термосуффозия. Последствия являются весьма разрушительными и печальными. На протяжении годов со склона вымывается грунт, происходит обрушение территории. Ученых удивляет скорость образования оврагов: годовой объем составляет 3 тысячи кубометров, отмечают специалисты из Лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны института мерзлотоведения. В скором будущем провалы определенно будут представлять опасность инфраструктуре. Важно отметить, что провалы начали образовываться еще в 1960-х годах, сейчас их интенсивность появления поубавилась. Процессы ускоряются при большой влажности, то есть после осадков.Георадиолокация помогает экспертам определить места возможного обрушения. Данная информация важна, чтобы заранее побеспокоиться о защите инфраструктуры от разрушения.