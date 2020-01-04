Синоптики дали неутешительный прогноз: гололед и сильная метель в Татарстане

На территории Республики Татарстан и в Казани ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

5 января на территории республики местами на дорогах прогнозируется сильная гололедица. Ночью и утром ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с.

В целом синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Временами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 3 градусов до плюс 2 градусов.