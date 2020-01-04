Продажи премиальных автомобилей в России выросли на 4%

Продажи новых автомобилей премиум-класса в России по итогам 11 месяцев 2019 года выросли на 4% до 140,6 тыс. единиц. Больше всех в сегменте продал немецкий BMW – 37,8 тыс. единиц (+16%). Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные премиальные автомобили на рынке РФ.

Вторым, немного отстав от лидера, стал другой автопроизводитель из Германии – Mercedes-Benz, реализовавший с января по ноябрь 35,6 тыс. автомобилей (+8%). Замкнул тройку лидеров японский Lexus, на машинах которого за отчетный период остановили свой выбор 19,6 тыс. россиян (-10%).

На четвертой строчке с объемом реализации 14,5 тыс. единиц оказалась Audi. Следом идут Volvo и Land Rover, показавшие одинаковый результат – по 7,7 тыс. проданных автомобилей.

Кроме того, пятитысячный рубеж, наконец, преодолел немецкий Porsche, реализовавший за январь—ноябрь прошлого года 5,4 тыс. автомобилей (+20%).