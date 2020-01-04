Kia рассказал о новом кроссовере Kia Sonet

Новый компактный кроссовер KIA Sonet дебютирует в феврале 2020 года на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Индии. Новинка, призванная стать аналогом и конкурентом Hyundai Venue, будет еще и самым маленьким SUV в линейке KIA.

KIA Sonet, ранее известный под заводским индексом QYI, уже не раз видели на тестах. Рассмотреть весь его экстерьер в деталях из-за камуфляжа пока не удалось, однако уже понятно, что паркетник будет почти идентичен «собрату» Venue и по габаритам, и по пропорциям кузова. Вдобавок кросс получит фирменную радиаторную решетку «улыбка тигра» и прямоугольные задние фонари с L-образным светодиодным элементом.



Новый кроссовер KIA. Фото Thekoreancarblog.com



Новый кроссовер KIA. Фото Thekoreancarblog.com



Новый кроссовер KIA. Фото Thekoreancarblog.com



Новый кроссовер KIA. Фото Thekoreancarblog.com

Длина Sonet-а, очевидно, не превысит налоговыгодных для Индии четырех метров, а в моторную гамму, как стало известно «Автоновостям дня», войдут четыре двигателя: 1,2- и 1,6-литровый «атмосферники» MPI мощностью 83 и 123 л.с. соответственно, 1,0-литровый 120-сильный турбомотор T-GDI и 1,4-литровый 90-сильный турбодизель CRDi.

Атмосферные двигатели будут работать в паре с «механикой» (на 5 и 6 ступеней) или вариатором, бензиновый турбомотор агрегатируют с 6-ступенчатой МКПП или 7-ступенчатым «роботом», а дизельный мотор получит в пару безальтернативную 6-ступенчатую «механику».

В список оборудования новинки должны войти светодиодные фары и задние фонари, люк с электроприводом, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, беспроводная зарядка для смартфонов и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Старт продаж KIA Sonet на индийском рынке запланирован на середину текущего года. В перспективе модель может добраться до других стран Азиатско-Тихоокеанского региона и даже Ближнего Востока.