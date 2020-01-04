Bloomberg: Трамп спланировал убийство Сулеймани в конце декабря

Президент США Дональд Трамп спланировал убийство главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани после атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
При инциденте с военной базой погиб один американский военнослужащий-контрактник. После этой ситуации Трамп поручил своим помощникам, в том числе консультанту по национальной безопасности Роберту О’Брайену, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту Майку Пенсу, разработать план авиаудара по иранскому генералу.
Как сообщает агентство, обсуждения проходили по защищенным каналам связи, другим сотрудникам Белого дома не было известно о предстоящем ударе.
Отмечается, что американские военнослужащие не следили напрямую за главой «Кудс». Решение об авиаударе лидер США принял после информации разведки о том, что Сулеймани находится в аэропорту Багдада.
Однако другие источники сообщают, что Трамп точно знал время прилета генерала в иракскую столицу и отслеживал его маршрут.
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
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