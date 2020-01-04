Астролог Глоба назвала 4 знака Зодиака, которые разбогатеют в 2020 году

Деньги придут, несмотря на трудности, уверяет астролог.

Астролог Тамара Глоба назвала те знаки Зодиака, представителей которых в новом, 2020-м, году ждет финансовый успех. И пусть дорога к нему будет тернистой, деньги придут, как говорят звезды.

Первыми в счастливом списке Тамары Глобы окажутся Девы. В целом, вопросы карьеры будут главными на протяжении всего года. С конца весны и почти всё лето в ваши дела и жизнь будет вмешиваться вышестоящая женщина. В итоге в финале 2020-го представители знака смогут найти иецхэзжн новую работу, что касается прибыли, то нужно обратить внимание на периоды июня и декабря. Год обещает прекрасные перспективы в финансовых вопросах, считает Глоба.

Весы — еще одни везунчки 2020-го. Прежде всего, им придется решать вопросы недвижимости,а в январе и июле возможна смена места жительства. В конце января назреет перелом в делах, на работе возжожна смена руководства, а вместе с этим — и целей. Однако с конца весны и почти до конца года не будет нужды в деньгах. Глоба считает, что их будет хватать на всё необходимое, но не надо забывать о налогах, выплатах по долгам и кредитах. Осенью снова грядет успех в делах, в которых вы являяетесь профессионалом. Зимой придёт большой личный, деловой и финансовый успех.

Скорпиона ждет финансовый успех на фоне успеха близких. Многие старания окажутся вознагражденыю Родственный бизнес и совместная прибыль принесут радость. Однако в течении года придется много работать, а весной и летом возможны проблемы с партнерами по бизнесу, которые все же не скажутся на вашей работе, что принесёт вам уважение окружающих и прибыль. В июне, июле и ноябре необходимо будет следить за расходами. А новая интересная деятельность принесёт вам доход зимой, в начале весны и осенью. И все же сорить деньгами не стоит. В конце года вложите средства в недвижимость или в улучшение своих жилищных условий.

Стрельцы смогут улучшить свое материальное положение зимой и в первой половине лета. По словам Тамары Глобы, осенью ожидается прибыль, а в конце года начнётся время успеха, связанное с вашими близкими. Вообше 2020-й компенсирует былые потери и вознаградит вас за все прежние добрые поступки. В июне и в конце осени — начале зимы Стрельцы смогут воплотить в жизнь финансовые планы. По словам астролога, сложатся поездки и командировки, будут заключены перспективные контракты, поступит значительная прибыль.

Как ранее писал Topnews, Павел Глоба назвал 5 знаков Зодиака, кого ждут в 2020 году судьбоносные перемены.