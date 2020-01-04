Стало известно, где и когда купил билет выигравший 1 млрд в лотерею москвич

Организаторы «Русского лото» "потеряли" новоявленного миллиардера.

Житель Москвы, выигравший миллиард рублей в новогоднем тираже «Русского лото», до сих пор не забрал рекордный выигрыш.

Как заявили организаторы лотереи, они все еще не могут выйти на связи с везунчиком, и объявили, где был продан счастливый билет.

Местом было названо небольшое село Юдино Одинцовского района Подмосковья. Именно там, в торговом центре, находится лотерейный киоск, где продали миллиардный билет. По иецхэзжн словам организаторов, "Столото" надеются, что информация о месте покупки ускорит объявление миллиардера.

"В "Столото" просят всех, кто в пятницу 13-го декабря приобретал лотерейные билеты в селе Юдино, внимательно сверить свои билеты с результатами тиража», — сообщила компания.

Как заверяют организаторы, выигрыш в новогоднем тираже стал рекордным за историю государственных лотерей в России. Билет № 131626314944, который затем стал счастливым, был продан в пятницу, 13 декабря, примерно за семь минут до закрытия точки продаж.

«В компании ждут, когда обладатель лотерейного миллиарда приедет в лотерейный центр "Столото" для оформления выигрыша», — заявили в компании.