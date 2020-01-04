Убийство иранского генерала может обернуться масштабным военным конфликтом

Иран расценивает убийство генерала Касема Сулеймани как начало военного конфликта со стороны США, пишет газета «Известия». Такое заявление сделал представитель Ирана в ООН. Ответные меры будут очень жесткими. Возможным посредником в улаживании конфликта называют Россию и Владимира Путина.

Владимир Путин и Дональд Трамп.

Пресс-служба Кремля.

Генерал Сулеймани был убит 2 января в Ираке при налете американской авиации. Как сообщает издание, он находился в автомобиле, который двигался из аэропорта Багдада.

Сулеймани — один из знаковых генералов Ирана — командовал спецподразделением «Корпуса стражей исламской революции», которое отвечает за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом.

Вместе с ним погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд Аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис, другие члены этой структуры, офицеры «Корпуса стражей исламской революции».

Удар был нанесен беспилотником, пишут «Известия». Атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом.

Мы не можем закрыть на это глаза. Определенно, месть будет суровой. Иран будет действовать по своему выбору и место и время определит сам, — заявил представитель Тегерана в ООН.

Между тем, президенты России и Франции уже провели по данному инциденту телефонные переговоры. Возможно, ООН обратится за помощью к Владимиру Путину для улаживания конфликта между США и Ираном.

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