В интервью «Русской Весне» Эдуард Лимонов резко раскритиковал ДНР

Известный писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов дал небольшое интервью «Русской Весне»

Обращаем ваше внимание, что не разделяем позицию Эдуарда Вениминовича по ряду вопросов, в частности, касательно его критики Главы ДНР или резких слов в адрес большого друга нашего сайта, тоже писателя, Захара Прилепина, однако мы выступаем за свободу дискуссии и с удовольствием публикуем в том числе и критические отзывы, особенно от таких признанных авторов, как Лимонов.

— В прошедшее воскресенье состоялся очередной обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной, чего требуют Минские соглашения. Это, безусловно, является необходимым и положительным шагом. А перед этим в трех местах на линии соприкосновения состоялось разведение войск. Однако политическую часть минских соглашений Киев уже 5 лет как не хочет выполнять.

Лично Вы верите в то, что Зеленский способен и хочет реализовать политическую часть Минска — дать Донбассу особый статус, принять закон о выборах и об амнистии ополченцам? Чего от него ждать Донецку и Луганску от Киева в 2020 году? К чем готовиться?

— Обмены пленными происходили и при Порошенко. Ничего принципиально нового не вижу. Или все забыли?

Киев хочет, чтоб вернули Крым — это абсурдное мальчуковое желание.

Минские соглашения невыполнимы ни с одной, ни с другой стороны. Когда их подписывали — обе стороны знали, что они невыполнимы, и это их устраивало. Ни Киев, ни Москва, на самом деле, не хотят чтобы они удались.

Для Москвы — ДНР и ЛНР — обуза, Москва хотела бы избавиться от тяжести донецких республик. На Украине их тоже не хотят, а присоединить к России их — Россия боится укоризны Запада. Луганск и Донецк под сапогом Москвы, им бы расширять русскую революцию, сделать ряд шагов в Харьковскую область, но им Москва не велит и у самих желания нет. Захапали собственность — теперь будут жить как Приднестровская республика — скучно и долго, и низачем.

— Вы в этом году побывали в Донецке. Некоторые в РФ говорят, что Донецк — это Украина, потому что там живут хохлы, отличные от тех, что живут на Западной Украине, пророссийские, но все равно хохлы. А вот как Вы считаете, Донецк — русский город? Там живут русские или украинцы?

— В Донецке живут жители левобережной Украины, русскоязычные, а значит русские, украинских в Украине из 26 областей — разве что девять. Остальные — то Украинская империя, вынесены из СССР под видом украинских, но это территории польские, венгерские, румынские, российские и даже словацкие.

— Вы в первый раз побывали в Донецке. Какое впечатление он на Вас произвел — понравился или нет? Нет ли желания на какое-то время там поселиться, чтобы написать о городе книгу?

— Отвратительное впечатление. Русское восстание подавлено, в основном Россией. Поселиться? Что делать? Сидеть там «в подвале»?

— Неделю назад глава ДНР Денис Пушилин выступил с инициативой убрать украинский из числа государственных языков ДНР, оставив только русский. При этом в школах украинский больше не будет входить в обязательную программу. Его школьники могут изучать по желанию факультативно. В свою очередь, Захар Прилепин критически отнесся к этой инициативе Пушилина. Он считает, что украинский надо оставить государственным языком ДНР. Вы в данном случае на чьей стороне — Пушилина или Прилепина?

— Пустой спор двух болтунов. Я видел Пушилина в Москве, когда ходил на политические шоу, он произвёл на меня впечатление как безынициативное подчинённое Москве существо. Да, впрочем, уже и Захарченко (тельняшка, белки глаз, образ матросика из «Оптимистической трагедии») всё же был вполне послушным руководителем ДНР.

Прилепин за всё хорошее против всего плохого, в итоге оказался в партии власти.



Я думаю, что Прилепин и Пушилин только манерой подачи себя и отличаются.

— Поддерживаете ли Вы связь с нацболами, которые до сих пор служат в Народной милиции ДНР, в частности с Сергеем Фомченковым? Как-то им помогаете?

— Фомченков ещё в 2014–2015 годах всецело перешёл в подчинённое вначале ЛНР, а потом ДНР, положение. Нацболом он де-факто давно быть перестал. Вы просто не в курсе, не информированы. Он исключён из партии.

— Читали ли Вы роман Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад» о его пребывании в ДНР, или хотя бы ту часть этой книги, которая посвящена Вам? Если да, то как Вы относитесь к его иронии, что Вы находились в ЛНР не больше суток?

— Я не читал роман, но из СМИ знаю о его содержании и о выпадах Прилепина в мой адрес. Он всего лишь отвечает на мою молчаливую неприязнь. А моя неприязнь вызвана тем, что он перестал быть нацболом сам, по собственному желанию, ещё чёрт знает когда. Он несколько лет спекулировал своей принадлежностью к партии, теперь он в ОНР (ну вы знаете репутацию этого «фронта»).

Что касается моего пребывания в ЛНР, то я действительно был там недолго, всего несколько суток. Виной тому был Сергей Фомченков, он не то что не организовал мой визит, он его саботировал, этот визит. Я обнаружил, что он меня обманывает.

Я покинул ЛНР, мне там нечего было делать, в ЛНР не хотели организации нацболов*. Как и в ДНР впоследствии.

Тамбовский волк им всем товарищ.

Беседовал Николай Сергеев

* Национал-большевистская партия (НБП, нацболы) — российская общественно-политическая организация националистического характера, прекратившая своё существование. Запрещенная в РФ экстремистская организация.