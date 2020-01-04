США предостерегли парламент Ирака от «неблагоприятных решений»

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. США будут «очень разочарованы», если иракский парламент примет решения, неблагоприятные для дальнейшего присутствия американских войск, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«Мы будем очень разочарованы, если будут какие-либо неблагоприятные решения парламента Ирака… относительно нашей возможности продолжать помогать народу Ирака», — сказал О’Брайен в ходе телефонного брифинга для журналистов. По его словам, США вложили «много крови и денег» в безопасность Ирака и «были очень щедры» со своими иракскими союзниками.

«Надеюсь, что народ Ирака будет благодарен нам за защиту иракского суверенитета», — заключил О’Брайен.

Ранее власти Ирака назвали атаку Пентагона грубым нарушением суверенитета Ирака, грубым нарушением условий присутствия американских войск в Ираке, заявив, что их роль ограничена лишь тренировкой иракских войск и борьбой с «Исламским государством»* в составе коалиции. Ситуацию рассматривает иракский парламент.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

*Террористическая организация, запрещенная в России.