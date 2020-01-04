Манукян показал, как его возлюбленная Бузова выглядит без фильтров и макияжа

После того, как Ольга Бузова и Давид Манукян перестали скрывать свои отношения, они начали делиться с поклонниками разными романтическими кадрами и роликами. Сейчас возлюбленные находятся на отдыхе в Куршавеле. Лента и сторис Instagram буквально «завалены» новыми публикациями.

Недавно Давид Манукян решил поздравить Ольгу с тем, что количество ее подписчиков в социальной сети перевалило за 18 миллионов. Он навел камеру на возлюбленную — та смутилась, что без косметики. Но, похоже, ее это мало волновало — видео завершилось страстным поцелуем с DAVA (это творческий псевдоним рэпера и блогера).

[media=https://www.instagram.com/p/B61xJ-4I8Si/?utm_source=ig_embed]

А вот поклонников видео взволновало не на шутку. Некоторые увидели, что без макияжа и фильтров Бузова выглядит не так сногсшибательно, как на сцене. Так, некоторые смогли даже рассмотреть залысины — предполагается, что они появились из-за любви артистки к накладным волосам.

Лицо Ольги некоторым выдалось опухшим — подписчики предостерегли ее от злоупотребления алкогольными напитками на отдыхе.