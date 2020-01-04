Парламент Турции проголосовал за отправку войск в Ливию

«В голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 — против», — такие результаты огласил спикер парламента Мустафа Шентоп, сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект был представлен в парламент 30 декабря Партией справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент Тайип Эрдоган.

Как пояснила ранее газета Sozcu, в рамках этого законопроекта на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки ПНС систем ПВО «Хисар» и «Коркут», разработанные турецкими конструкторами.

Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.