Эксперты назвали ТОП-5 подержанных авто за 300 тыс. в 2020 году

Подержанные автомобили ценой в 300 тыс. рублей являются одними из самых востребованных на вторичном рынке благодаря невысокой стоимости. Некоторые модели за эти деньги даже будут весьма «живыми» и прослужат еще приличный срок. «Автоновости дня» при поддержке экспертов рынка б/у автомобилей составили ТОП-5 моделей за 300 тыс. рублей, которые можно купить в России.

Lada Granta

Отечественное авто, которое за указанную цену будет довольно «свежим» и не доставит особых проблем в эксплуатации. Обычно большую часть неисправностей и «косяков» исправляют предыдущие владельцы, благо, стоимость обслуживания и ремонта невысока. На рынке доступны версии с 1.6-литровыми моторами на 87 или 98 «лошадей», которые работают с 5МКПП либо 4-ступенчатым «автоматом».

Renault Logan

Еще один хороший вариант для тех, кому нужна не особо комфортная, но при этом выносливая и сравнительно молодая машина. «Логан» во многом схож с «Грантой», разве что лишен большей части мелких «косяков», которыми грешит наш автопром. Под капотом у Renault Logan располагаются моторы на 1.4 и 1.6 литра мощностью от 75 до 102 л.с. Есть как 5-скоростная «механика», так и 4АКПП.

Chevrolet Lacetti

Данная модель доступна в кузовах седан и хетчбэк, причем внешне они довольно сильно отличаются в плане дизайна. На нашем рынке больше популярен седан благодаря довольно просторному салону. В движение Chevrolet Lacetti приводится посредством моторов на 1.4, 1.6 и 1.8 литра. Опять же в России более ходовыми являются последние два, мощностью в 109 и 122 л.с. Эта модель также имеет в активе как 5-скоростную «механику», так и 4-диапазонный «автомат».

Opel Astra H

Этот немецкий автомобиль уже посолиднее предыдущих вариантов, однако и более возрастной за указанные деньги. Главное, обращать внимание на состояние кузова, потому как старые авто данной марки имеют склонность к коррозии. Выбор силовых агрегатов у Opel Astra H довольно обширен и включает в себя бензиновые и дизельные моторы. Впрочем, самые популярные варианты – это бензиновые движки на 1.6 и 1.8 литра с 5МКПП либо 5-диапазонным «автоматом».

Suzuki Swift

Компактный японский хетчбэк отличается маневренностью, легким управлением и низким расходом топлива. Часто эту модель выбирают девушки за счет малых габаритов и наличия версии с «автоматом». Под капотом «японца» располагаются бензиновые моторы объемом в 1.2 и 1.5 литра. Первый доступен только с «механикой», а вот «полторашка» на 102 л.с. может идти как с 5-скоростной МКПП, так и с 4-диапазонным «автоматом».

Если поискать, на рынке можно без особых проблем найти хорошие, еще вполне «живые» экземпляры вышеупомянутых моделей, которые не доставят серьезных проблем в эксплуатации.