Стала известна реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

Дональд Трамп Фото: Pete Marovich / Globallookpress.com

Журналист Питера Бергена рассказал о реакции президента США Дональд Трамп на пропущенный звонок от российского лидера Владимира Путина в 2017 году. Об этом говорится в книге Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса», пишет Business Insider.

Отмечается, что три года назад в январе Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она спросила его, звонил ли ему Путин, на это американский лидер отрицательно покачал головой. В этот момент директор разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн наклонился к Трампу и сказал, что президент России звонил несколько дней назад.

В ответ глава Белого дома начал критиковать Флинна и других высокопоставленных сотрудников резиденции за то, что ему не сообщили о звонке. «Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не дал [мне трубку]? О чем ты думал?» — приводит Берген слова Трампа. Американский лидер заявил, что Путин — «единственный человек на земле, который может уничтожить США».

Первый разговор по телефону между Трампом и Путиным состоялся в конце января 2017 года. Следующие переговоры лидеры провели в том же году в начале апреля. Тогда американский президент выразил Путину соболезнования в связи с терактом в петербургском метро.