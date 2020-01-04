Названы знаки Зодиака, у кого в 2020 году возникнут судьбоносные перемены » Новости России и мира 24 часа в сутки

Как уверяет российский астролог Павел Глоба, такое уравновешенное и спокойное животное, как белая металлическая Крыса сможет с успехом выкрутиться из любой трудной ситуации, ведь она умеет избегать рискованных ситуаций и делать финансовые прогнозы. Астролог заверяет, что 2020-й прояснит многие «темные» места жизни представителей Зодиака. Но особенно это затронет пять знаков Зодиака.

Первым ждать перемен в судьбе в новом году стоит ждать Тельцам. Им не просто придется принимать важные решения, но быть готовым к переменам в личной жизни, а также получать подарки. Будут и встречи с людьми, которых они давно не видели. Что делать в этом меняющемся мире? Быть активными и отвественными, не бросать любимые дела, а одиноким Тельцам — флиртовать. Стоит уделить время здоровью и не пренебрегать обращениям к специалистам.

Близнецам Глоба советует заняться собой и семьей. По словам астролога, все представители знака переживут перемены на любовном поприще. А Близнецы-одиночки встретят того самого человека, которого давно отчаялись отыскать. К слову, это цель для женщин-Близнецов на этот год. Мужчинам советует научиться прислушиваться к мнению опытных людей. Да, и не стоит бояться перемен, а именно сменить место работы, это увеличит ежемесячный доход. По словам Глобы, год Крысы для Близнецов пройдет легко и непринужденно.

Перемен стоит ждать и Весам. По совету Глобы, представителям знака нужно подвести итоги ушедшего года, учесть ошибки и построить новые планы, ведь в год Крысы они смогут найти ответы на непростые вопросы и преодолеть препятствия. Чтобы не потеряться в переменах стоит слушать внутренний голос, не ревновать любимую, чтобы ее не потерять. В бытовом плане стоит сделать ремонт и в целом благоустроить свою жизнь. Возможно, Весам стоит найти новую работу.

Скорпионы будут купаться в положительных переменах, новых знакомствах и судьбоносных встречах. Последние помогут найти единомышленников. А одиночки найдут свою половинку, остальные улучшат отношения с любимыми. Кроме того, в год Крысы Скорпионов ждет карьерный рост. «Белой вороной» представители знака больше не будут.

Козероги, по словам Глобы, не просто встретят новую любовь, но им окажется человек, который перевернет их жизнь. Знаку стоит быть готовым к незабываемым событиям и интересной жизни, а также крупной прибыли, которую способна дать им Крыса. Будут и недоброжелатели, однако раскрыть и нейтрализовать их интриги козероги смогут легко. Стоит быть великодушными к другим — это пойдет только на пользу делу.