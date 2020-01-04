В Совфеде назвали недальновидным возможный отказ Польши ехать в Израиль

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Если Польша откажется ехать в Израиль и участвовать в World Holocaust Forum, то будет в «одном ряду с нацистами». Об этом РИА «Новости» сказал член Совфеда по международным делам Олег Морозов.

По его мнению, отказ для Польши будет очень недальновидным поступком, так как президент страны Анджей Дуда подтвердит польское непризнание преступлений нацизма против мира и евреев.

«Польша официально встает в один ряд с нацистами», — добавил сенатор.

В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.

Всемирный форум памяти холокоста состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме.

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