На Украине заявили о превращении Зеленского в одного из самых влиятельных людей мира

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Украинский президент Владимир Зеленский начал превращаться в одного из самых влиятельных людей в мире. С таким утверждением выступила его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook.

Девушка выложила пост в честь семи месяцев работы на этой должности. По ее словам, за это время Зеленский даже появился на обложке известного журнала Time.

Она отметила, что украинцам стоит ждать больше хороших новостей в 2020 году. Также она добавила, что граждане должны чувствовать себя победителями, ведь они уже выиграли.

«Президент Украины превращается в одного из самых влиятельных людей в мире», — подчеркнула Мендель.

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