США надеются, что Иран выберет «правильный путь» переговоров

ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. США рассчитывают, что Иран выберет «правильный путь» переговоров, а не эскалации, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«У Ирана есть два пути. Один – это путь дальнейшей эскалации, и он приведет в никуда иранский народ и режим… Если они выберут путь эскалации, это будет очень плохим решением», — заявил О»Брайен в ходе брифинга.

«Альтернативный путь – это сесть с США (за стол переговоров), чтобы Иран отказался от ядерной программы, чтобы прекратить эскалацию в регионе и войны через своих представителей, чтобы прекратил брать заложников и стал вести себя как нормальная страна, стал частью мирового сообщества. Мы надеемся, что они выберут правильный путь, но это зависит от иранского руководства», — добавил он.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.