Анастасия Заворотнюк сегодня, 04.01.2020, новости о состоянии здоровья на 4 января 2020

После того, как любимая многими известная актриса Анастасия Заворотнюк заболела страшным недугом — у неё выявлен рак головного мозга – поклонники сериала и блогеры заговорили, о проклятье сериала. Оказывается, кроме Анастасии Заворотнюк заболели ещё несколько известных актрис, трое из которых умерли.Примечательно, что все актрисы умирали от онкологических заболеваний. Притом, страшный рок коснулся не только тех актрис, которые были заняты в сериала «Моя прекрасная няня», но и тех, кто прошел кастинг на какую-либо из больших ролей.

Первой стала звезда советского и российского кино и театра Любовь Полищук. Она сыграла в сериале роль мамы няни. Эта роль стала для нее последней. Она умерла от рака позвоночника.Немногим позже не стало актрисы Александры Назаровой, сыгравшей в сериале роль бабы Нади. Назарова ушла на 80-м году жизни в результате заболевание легких.Жанна Фриске прошла кастинг на роль няни. Однако, продюсеры посчитали, что Анастасия Заворотнюк будет более яркой, а у Жанны Фриске не хватит опыта. Вскоре Жанна Фриске умерла от рака мозга.