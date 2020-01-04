Вскрылась несчастная любовь Анастасии Заворотнюк

Share Tweet Share Share Email CommentsАктриса Анастасия Заворотнюк была несчастной в детстве. Выяснилось, что у известной любимицы публики был опыт несчастной любви ко взрослому мужчине. Об этом рассказал российский журналист, с которым как-то в личной беседе поделилась актриса.

Анастасия Заворотнюк – новости сегодня 2020

Анастасия Заворотнюк пережила несчастную любовь. Как рассказал Олег Перанов, одиннадцать лет назад во время праздников Заворотнюк была откровенна с ним в разговоре про личные переживания и рассказала, что была тогда несчастной.

“Это случилось лет в пять-шесть. Я встретила его в ТЮЗе. Там поставили спектакль “Ромео и Джульетта”. Главную женскую роль играла мама, а Ромео — артист Юрий Минеев”, — сказала тогда Анастасия Заворотнюк.

По словам актрисы, сразу влюбилась в него.

Согласно воспоминаниям Заворотнюк, он обычно перед спектаклем в астраханском театре сажал ее себе на плечи, и юная красавица крепко держала артиста за руки, считая, “что он принадлежит только мне”.

Когда нужно было выходить на сцену, Юрий снимал ее с плеч и говорил: “Настенька, подожди меня за кулисами”.

“А я мучилась ревностью, потому что там он целовался с Джульеттой!”, — рассказала Анастасия Заворотнюк.

Выяснилось даже, что она приревновала объект любви к собственной маме — Валентине Борисовне.

“Услышав, как мама на сцене произносит: “Приди, святая, любящая ночь. Приди и приведи ко мне Ромео”, — я разозлилась и укусила Юру за ключицу! Он закричал так, что в зале было слышно. Но Юра через минуту вышел на сцену, сыграл”, — сказала актриса и добавила, что за свою проделку получила “страшное наказание”: Минеев больше не носил ее на плечах.

Астрологом озвучено будущее Анастасии Заворотнюк

Российский астролог Виктор Богданов, более известный как Павсекий Богданов, сообщил на своей страничке в “Твиттере”, что к нему обратились журналисты с просьбой сделать прогноз для онкобольной Анастасии Заворотнюк, которая мужественно борется с болезнью.

По информации Богданова, он отказал представителям СМИ в просьбе, так как не хочет расстраивать близких Заворотнюк. Богданов уверен, 2020 год станет для актрисы последним, и она уйдет в мир иной. Шансы на выздоровление очень малы.

“У нее три негативные точки (онкология) в голове и позвоночнике, и шанс преодолеть болезнь равен 20-25%. Не хочу притягивать ситуацию”, – написал Богданов.