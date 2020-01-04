Какой сегодня праздник, 4 января 2020 года, по церковному календарю

Share Tweet Share Share Email CommentsВ этот день вспоминают святую Анастасию, также известную как Анастасия Узоразрешительница. Жившая в 3 веке в Риме, Анастасия в самый расцвет гонений на христиан, бесстрашно помогала тем людям, кто оказался в заключении за новую веру, за что и получила свое прозвище.Правда, со временем женщины стали почитать ее и как помощницу в разрешении от уз бремени. Те, кто носил ребенка, в этот день занимались вышивкой полотенец, служивших оберегами для роженицы.Матери на Настасьин день учили вышивать дочерей, показывая им, какими узорами, символизирующими плодородие, можно украсить родовые полотенца, до этого дня или до случая родов хранившиеся в сундуках. Перекликается с прозванием святой Анастасии и то, что прежде вышивка называлась узорочьем, а вышивальщицы – узорницами.

В Настасьин день подавали постную кашу и угощали ею беременных, чтобы были полны сил и не хворали. Так же надо было непременно в этот день славить предков семьи и особенно тех, кто дарует жизнь – матерей.По погоде Настасьиного дня гадали о том, какова она будет в октябре, а, если примечали облака, бегущие против ветра – ожидали снегопад.