Убийство Сулеймани сравнили с объявлением войны

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Маджид Тахт-РаванчиФото: Shannon Stapleton / Reuters

Убийство американскими силами генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани можно сравнить с объявлением войны. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью CNN.

Постпред назвал произошедшее «актом войны со стороны Соединенных Штатов против иранского народа» и определил авиаудар как новую главу, которая «равносильна началу войны против Ирана».

Тахт-Раванчи также отметил, что со стороны Ирана «определенно будет суровая месть». «Что еще можно ожидать от Ирана? Мы не можем просто молчать. Мы должны действовать, и мы будем действовать», — заявил он.

Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января. Приказ о его уничтожении был отдан лично Дональдом Трампом.

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