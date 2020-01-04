Анастасия Волочкова: «Ноги не устану поднимать и в 60»

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Балерина всегда отличалась непростым характером: она запросто могла ответить обидчику и заступалась за несправедливо осужденных людей. С годами Анастасия стала спокойнее, но признается — если ее будут задевать, то получат сдачи.

На протяжении всего творческого пути Анастасия Волочкова часто сталкивается с трудностями и критикой. Прославленная балерина постоянно подвергается нападкам хейтеров, которые обвиняют 43-летнюю звезду во всем: им не нравится ее внешность, поведение, работоспособность, а также сложный характер.

Артистка признается, что уже давно перестала обращать внимание на негативные комментарии и предпочитает отвечать добром на злобу, но иногда не выдерживает и дает волю эмоциям. Так получилось и в этот раз, когда она опубликовала снимок, вновь продемонстрировав чудеса растяжки, но ей все равно написали: «Ты не устала ноги поднимать, старушка». Волочкова не стерпела и жестко ответила подписчику на необоснованную критику.

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«Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шапагату. Недолюбленная злая тетка», — написала Анастасия.

Многие поклонники поддержали ее, ведь для 43 лет звезда выглядит стройной и подтянутой. Она достаточно времени проводит в спортзале, а также у балетного станка, оттачивая элементы для новых шоу-программ и грядущих выступлений. Волочкова не прибегает к услугам пластических хирургов и ценит в себе природную красоту и естественность. Возможно, именно поэтому в ее ухажерах до сих пор числятся известные бизнесмены и политики, а предыдущие кавалеры никак не могут забыть отношения со знаменитостью.

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Отметим, что новогодние праздники балерина вновь поехала праздновать в жаркие страны — на райском острове Пхукет звезда наслаждается океаном и греется под лучами солнца. Волочкова остановилась на суперсовременной вилле, которая впервые открылась к ее приезду — хозяин ждал визита знаменитости, чтобы она стала первой гостьей его нового проекта. После этого в Сети вновь появились слухи о том, что у Анастасии роман с влиятельным бизнесменом, но она решила не комментировать эти домыслы, а просто опубликовала фото с цветами от таинственного поклонника.

Отметим, что балерина очень любит отдых у моря и при любой удобной возможности отправляется либо в Таиланд, либо на любимые Мальдивы. Звезда признается, что путешествия дают ей силы и вдохновение на новые проекты, а также заряжают энергией на весь следующий год.

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Фото: Instagram