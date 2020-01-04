Трамп считает Сулеймани «террористом номер один в мире»

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Joshua Roberts/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касема Сулеймани был самым главным террористом современности, передает ТАСС.

Как утверждает американский политик, генерал планировал «ужасные» нападения на военных США, поэтому он отдал приказ нанести точечный авиаудар.

«В результате которого был убит террорист номер один во всем мире — Касем Сулеймани», — добавил Трамп.

Также он рассказал, что американская сторона поймала Сулеймани с поличным.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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