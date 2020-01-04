Кадыров предупредил о непредсказуемых последствиях из-за убийства Сулеймани

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Чеченский лидер Рамзан Кадыров отреагировал на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом он написал в

Telegram-канале.

По мнению Кадырова, такие действия американской стороны могут привести к неожиданным последствиям на Ближнем Востоке.

«Это не может оставить никого равнодушным», — добавил он.

Кадыров напомнил, что представители российского МИД и должностные лица России выражают озабоченность в связи с произошедшим.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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