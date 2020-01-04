Львовский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев «второсортной» версией Москвы.

«Киев не просто идет вслед за Москвой, он от нее сильно отстает. Можно даже сказать точнее: Киев – это такая второсортная, меньшая по размеру Москва», — заявил журналист, назвав украинскую столицу «неухоженным общежитием».

По мнению Зубюка, Киев является худшей версией Москвы, где все московские «болячки» времен мэра Лужкова доведены до абсурда – хаотичная «точечная» застройка, пробки, безвкусица в архитектуре. При этом новое руководство российской столицы сделало «дельные выводы» в вопросе решения ряда проблем города, в то время как Киев продолжает развиваться в «пагубном» направлении, отметил автор.

На сегодняшний день столица Украины представляет собой город, где «строительная мафия» контролирует местные власти, где постоянно случаются пробки, а коммунальный транспорт за исключением метро в принципе не способен организованно перевозить пассажиров, добавил журналист.

При этом автор раскритиковал обе столицы из-за обилия «спальных» районов, которые, по его словам, представляют собой «уродливые человейники». В то же время он отметил, что, несмотря на схожесть таких районов в Киеве и Москве, в российской столице лучше дороги.

Зубюк выразил мнение, что Киев – это концентрат всех «государственных болячек» Украины. «Настоящие изменения в государстве будут видны, прежде всего, в Киеве. И сейчас их, очевидно, нет», — заключил журналист.